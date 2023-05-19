Про підозру народній обраниці повідомили НАБУ та САП. Слідство встановило, що нардепка не задекларувала недобудований будинок на земельній ділянці, розташованій під Києвом.
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Площа будинку – 167 метрів квадратних.
Народна обраниця не задекларувала розташований на належній їй земельній ділянці об'єкт нерухомості – недобудований будинок площею понад 167 кв. м під Києвом. Землю вона набула у власність у 2020 році, і про розташовану на ній недобудову в договорі купівлі-продажу, як виявилось, згадки не було,
– мовиться у повідомленні.
ЗМІ повідомили, що мовиться про нардепку Саладуху. Наразі розслідування триває.
НАБУ і САП викрили нардепа Ісаєнка
- Дмитру Ісаєнку у березні 2023 року повідомили про підозру в організації схеми, за якою земельну ділянку вивели із держвласності за 300 мільйонів гривень. Тоді ВАКС наклав арешт на земельну ділянку.
- Ісаєнку інкримінували організацію замаху на зловживання службовим становищем.