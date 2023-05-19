Про підозру народній обраниці повідомили НАБУ та САП. Слідство встановило, що нардепка не задекларувала недобудований будинок на земельній ділянці, розташованій під Києвом.

Зверніть увагу Ексчиновницю Міноборони судитимуть за махінації з житлом на Київщині для військовослужбовців

Площа будинку – 167 метрів квадратних.

Народна обраниця не задекларувала розташований на належній їй земельній ділянці об'єкт нерухомості – недобудований будинок площею понад 167 кв. м під Києвом. Землю вона набула у власність у 2020 році, і про розташовану на ній недобудову в договорі купівлі-продажу, як виявилось, згадки не було,

– мовиться у повідомленні.

ЗМІ повідомили, що мовиться про нардепку Саладуху. Наразі розслідування триває.

НАБУ і САП викрили нардепа Ісаєнка