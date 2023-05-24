Так, за результатами слідства, три фізичні особи зробили грошові внески на рахунок політичної партії "Слуга народу" на суми: 1 мільйон 700 тисяч гривень, 900 тисяч гривень та 296 тисяч гривень. Загалом партія отримала 2 мільйони 896 тисяч гривень.

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Яке правопорушення зафіксували у НАЗК

НАЗК встановило, що громадяни, які фінансували партію, за період з 2017 по 2020 рік не мали відповідних доходів для фінансування партії в такому розмірі.

Це може свідчити про те, що особи, які здійснили внески, насправді тільки розпоряджалися коштами третіх осіб, котрі мали намір зберегти анонімність фінансування політичної партії.

Ознаки вчинення кримінального проступку полягають в умисному здійсненні внеску на підтримку політичної партії особами, які не мають на те права. Адже законом не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій анонімними особами чи особами під псевдонімом.

Таким чином, НАЗК надіслало обґрунтований висновок про вчинення кримінального правопорушення до Національної поліції України для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 1591 Кримінального кодексу України.

Зверніть увагу! Санкцією статті передбачено покарання у вигляді штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до 2 років, або обмеження волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років.

Нардепці від "Слуги" вручили підозру: що відомо

19 травня НАБУ та САП повідомили про підозру нардепці від "Слуги народу" Ользі Саладусі. Їй інкримінують внесення недостовірних відомостей до електронної декларації. Мовиться про 2020 рік.

Слідство встановило, що нардепка не задекларувала недобудований будинок на земельній ділянці, розташованій під Києвом. Площа будинку – 167 метрів квадратних.

ЗМІ повідомили, що мовиться про нардепку Саладуху. Наразі розслідування триває.