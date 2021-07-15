Ранее сотрудники НАПК обнаружили, что подписание контракта с руководителем предприятия нарушает норму закона.
Больше об этом Назначении Витренко в "Нафтогаз" незаконно, его нужно отменить, – НАПК
Почему контракт нарушает закон
Как пояснили в НАПК, ранее Юрий Витренко был заместителем министра энергетики Украины и исполнял обязанности руководителя этого министерства, влияя одновременно на "Нафтогаз".
В случае с Витренко, год не прошел, поэтому НАПК сначала направило предписания в Кабинет министров и наблюдательный совет "Нафтогаза", а уже потом обратилось в суд. Через суд НАПК требует прекратить трудовой договор "Нафтогаза" с Витренко.
И НАПК, и все общество видит, что в деле с назначением руководителя "Нафтогаза" ни правительством, ни наблюдательным советом общества закон не выполняется,
– отметил председатель НАПК Александр Новиков.
Также НАПК отправило письмо председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд, в котором разъяснило, как именно наблюдательный совет обязан устранить нарушение закона.