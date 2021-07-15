Раніше співробітники НАЗК виявили, що підписання контракту із керівником товариства порушує норму закону.
Більше про це Призначення Вітренка в "Нафтогаз" незаконне, його потрібно скасувати, – НАЗК
Чому контракт порушує закон
Як пояснили у НАЗК, раніше Юрій Вітренко був заступником міністра енергетики України та виконував обов'язки керівника цього міністерства, впливаючи водночас на "Нафтогаз".
У випадку з Вітренком, рік не минув, тож НАЗК спершу надіслало приписи до Кабінету Міністрів та наглядової ради "Нафтогазу", а вже потім звернулося до суду. Через суд НАЗК вимагає припинити трудовий договір "Нафтогазу" з Вітренком.
І НАЗК, і все суспільство бачить, що у справі з призначенням керівника "Нафтогазу" ні урядом, ні наглядовою радою товариства закон не виконується,
– зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.
Також НАЗК відправило лист голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд, у якому роз'яснило, як саме наглядова рада зобов'язана усунути порушення закону.