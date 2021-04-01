НАПК возобновило финансирование "Слуги народа"
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 1 апреля возобновило финансирование партии "Слуга народа". Это произошло после проверки уточняющих отчетов политсилы.
Источник:НАПК
В НАПК сообщили, что отчеты "Слуги народа" касались 1 и 2 квартала 2020 года. Ранее Агентство остановило финансирование партии из-за нарушений в документах.
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Всего за 4 квартала 2020 года в Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции поступило 675 отчетов политических партий.
По результатам проверки уточняющих отчетов партии "Слуга народа" за 1 и 2 кварталы 2020 года НАПК возобновило государственное финансирование уставной деятельности политической партии,
– говорится в сообщении.
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Что этому предшествовало
- Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 1 марта 2021 года остановило государственное финансирование партии "Слуга народа".
- Причиной стали нарушения в документах. Говорится о порядке представления отчета партии об имуществе, доходах и расходах.
- Всего нарушителями тогда оказались 11 украинских партий.
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