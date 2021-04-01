Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 1 апреля возобновило финансирование партии "Слуга народа". Это произошло после проверки уточняющих отчетов политсилы.

В НАПК сообщили, что отчеты "Слуги народа" касались 1 и 2 квартала 2020 года. Ранее Агентство остановило финансирование партии из-за нарушений в документах.

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Всего за 4 квартала 2020 года в Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции поступило 675 отчетов политических партий.

По результатам проверки уточняющих отчетов партии "Слуга народа" за 1 и 2 кварталы 2020 года НАПК возобновило государственное финансирование уставной деятельности политической партии,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Госфинансирование партий предусмотрено законом "О политических партиях в Украине". В 2020 году НАПК определило, что деньги будут получать "Слуга народа", ОПЗЖ, "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "Голос".

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