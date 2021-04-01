У НАЗК повідомили, що звіти "Слуги народу" стосувалися 1 та 2 кварталу 2020 року. Раніше Агентство зупинило фінансування партії через порушення в документах.

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Загалом за 4 квартали 2020 року до Нацагентства з питань запобігання корупції надійшло 675 звітів політичних партій.

За результатами перевірки уточнювальних звітів партії "Слуга народу" за 1 та 2 квартали 2020 року НАЗК відновило державне фінансування статутної діяльності політичної партії,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Держфінансування партій передбачено законом "Про політичні партії в Україні". У 2020 році НАЗК визначило, що гроші отримуватимуть "Слуга народу", ОПЗЖ, "Батьківщина", "Європейська Солідарність" та "Голос".

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