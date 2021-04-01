ОВК №87 вранці 1 квітня відновила підрахунок голосів на довиборах. Ще 28 березня на Івано-Франківщині відбулося голосування, де обирали нового нардепа-мажоритарника.

Втім, підрахунок голосів застопорився і триває досі. ЦВК вже змінювала голову цієї окружної виборчої комісії і міняла її членів.

До речі Тищенко зриває підрахунок голосів на Прикарпатті, – ЧЕСНО

Підрахунок голосів: яка ситуація зараз

Станом на 14:00 ЦВК опрацювала 79,48% протоколів виборчих комісій.

За підрахунками, наразі лідером перегонів є Василь Вірастюк від партії "Слуга народу" – у нього 31,02% голосів.

На другому місці, з незначним відривом, – Олександр Шевченко – 29,58%.

Руслан Кошулинський від "Свободи" зі 28,80% голосів на третьому місці.

Зауважимо, що ще добу тому, 31 березня, ЦВК опрацювала 67% протоколів. Усього на окрузі 117 дільниць.



Ситуація із підрахунком голосів станом на 14:00 1 квітня / Скриншот

СБУ біля приміщення ОВК

Як повідомляють спостерігачі руху ЧЕСНО, близько 6 ранку 1 квітня, у приміщення ОВК зайшли спецпризначенці. Усіх, хто не має стосунку до виборчого процесу, вивели. Залишилися лише члени ДВК.

Близько 11:00 приміщення ОВК оточили спецпризначенці. Члени ОВК прийшли в 11:30 і розпочали роботу.

Дехто з членів ОВК повідомив організацію ЧЕСНО, що в приміщенні були мішки з документацією, яку здали члени ДВК і залишали на ніч в приміщенні, де засідає ОВК. Втім, наступного ранку, за словами членів ОВК, положення мішків змінилося.

Один з членів ДВК розповів, що була спроба проникнення на ДВК, щоб забрати печатку з сейфу. Він також повідомив, що на місці в ДВК була поліція і спроба з викраденням печатки не вдалася.

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