ОИК №87 утром 1 апреля возобновила подсчет голосов на довыборах. Еще 28 марта на Ивано-Франковщине состоялось голосование, где избирали нового нардепа-мажоритарщика.

Впрочем, подсчет голосов застопорился и продолжается. ЦИК уже меняла голову этой окружной избирательной комиссии и меняла ее членов.

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Подсчет голосов: какая ситуация сейчас

По состоянию на 14:00 ЦИК обработала 79,48% протоколов избирательных комиссий.

По подсчетам, сейчас лидером гонки является Василий Вирастюк от партии "Слуга народа" – у него 31,02% голосов.

На втором месте, с незначительным отрывом, – Александр Шевченко – 29,58%.

Руслан Кошулинский от "Свободы" с 28,80% голосов на третьем месте.

Заметим, что еще сутки назад, 31 марта, ЦИК обработала 67% протоколов. Всего в округе 117 участков.



Ситуация с подсчетом голосов по состоянию на 14:00 1 апреля / Скриншот

СБУ возле здания ОИК

Как сообщают наблюдатели движения ЧЕСТНО, около 6 утра 1 апреля, в помещение ОИК зашли спецназовцы. Всех, кто не имеет отношения к избирательному процессу, вывели. Остались только члены УИК.

Около 11:00 помещение ОИК окружили спецназовцы. Члены ОИК пришли в 11:30 и начали работу.

Некоторые из членов ОИК сообщили организации ЧЕСТНО, что в помещении были мешки с документацией, которую сдали члены УИК и оставляли на ночь в помещении, где заседает ОИК. Впрочем, на следующее утро, по словам членов ОИК, положение мешков изменилось.

Один из членов УИК рассказал, что была попытка проникновения на УИК, чтобы забрать печать из сейфа. Он также сообщил, что на месте в УИК была полиция и попытка с похищением печати не удалась.

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