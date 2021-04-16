Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции перечислило деньги государственного финансирования 4 парламентским партиям. В частности, "Опозиционная платформа – За жизнь" получила 26,15 миллиона гривен.

НАПК обеспечило перечисление политическим партиям денег, выделенных из государственного бюджета на финансирование их уставной деятельности за II квартал 2021 года.

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Какие партии и сколько денег получили

"Слуга народа" – 86,4 миллиона гривен,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 26,15 миллиона гривен,

"Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 16,39 миллиона гривен,

"Европейская солидарность" – 24,94 миллиона гривен (из них 8,71 миллиона гривен – за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа).

В целом политсилам выделили 153,73 миллиона гривен.

Кроме того, в НАПК отметили, что перечисление государственного финансирования партии "Голос" не осуществили. Причина – приостановление государственного финансирования на основании соответствующего приказа НАЗК от 23 декабря 2020 года.

Прекращение финансирования "Голоса": что известно