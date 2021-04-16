Національне агентство з питань запобігання корупції перерахувало гроші державного фінансування 4 парламентським партіям. Зокрема, "Опозиційна платформа – За життя" отримала 26,15 мільйона гривень.

НАЗК забезпечило перерахування політичним партіям грошей, виділених із державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності за ІІ квартал 2021 року.

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Які партії та скільки грошей отримали

"Слуга народу" – 86,4 мільйона гривень,

"Опозиційна платформа – За життя" – 26,15 мільйона гривень,

"Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" – 16,39 мільйона гривень,

"Європейська солідарність" – 24,94 мільйона гривень (з них 8,71 мільйона гривень – за дотримання передбаченого законодавством ґендерного принципу).

Загалом політсилам виділили 153,73 мільйона гривень.

Крім того, у НАЗК зазначили, що перерахування державного фінансування партії "Голос" не здійснили. Причина – зупинення державного фінансування на підставі відповідного наказу НАЗК від 23 грудня 2020 року.

Припинення фінансування "Голосу": що відомо