ОПЗЖ отримала 26,15 мільйона гривень: НАЗК виділило гроші 4 партіям
Національне агентство з питань запобігання корупції перерахувало гроші державного фінансування 4 парламентським партіям. Зокрема, "Опозиційна платформа – За життя" отримала 26,15 мільйона гривень.
Джерело:телеграм НАЗК
НАЗК забезпечило перерахування політичним партіям грошей, виділених із державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності за ІІ квартал 2021 року.
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Які партії та скільки грошей отримали
- "Слуга народу" – 86,4 мільйона гривень,
- "Опозиційна платформа – За життя" – 26,15 мільйона гривень,
- "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" – 16,39 мільйона гривень,
- "Європейська солідарність" – 24,94 мільйона гривень (з них 8,71 мільйона гривень – за дотримання передбаченого законодавством ґендерного принципу).
Загалом політсилам виділили 153,73 мільйона гривень.
Крім того, у НАЗК зазначили, що перерахування державного фінансування партії "Голос" не здійснили. Причина – зупинення державного фінансування на підставі відповідного наказу НАЗК від 23 грудня 2020 року.
Припинення фінансування "Голосу": що відомо
- Раніше НАЗК призупинило фінансування "Голосу", бо партія сплатила за оренду офісів кількох територіальних організацій грошима державного фінансування.
- Опісля політсила звернулася до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом, в якому просила скасувати цей наказ. Суд спершу не задовольнив його, однак згодом таки скасував наказ НАЗК.
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