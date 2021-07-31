Так, в списке нарушителей оказались 4 народных депутата, судья Верховного Суда и даже экс-глава регионального ОГА.

Важно НАПК заинтересовалось декларацией Виктора Медведчука

Какие результаты получило НАПК

Поразительно, но общая сумма нарушений превысила 255 миллионов гривен. Согласно данным НАПК, нарушения нашли в декларациях:

  • бывшего первого заместителя Председателя Национального агентства по вопросам государственной службы Ирины Овчаренко;
  • судьи Верховного Суда Украины Николая Короткевича;
  • нардепа от "Европейской Солидарности" Михаила Забродского;
  • нардепа от "Слуги народа" Максима Пашковского;
  • нардепка от "Слуги народа" Ольги Саладухи;
  • нардепка от "Слуги народа" Анны Колесник;
  • бывшего первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова;
  • экс-заместителя председателя Государственной службы экспортного контроля Дениса Радова;
  • экс-главы Харьковской ОГА Алексея Кучера;
  • экс-заместителя председателя Харьковской ОГА Тараса Пастуха;
  • заместителя председателя Харьковской ОГА Руслана Тихонченко;
  • бывшего заместителя председателя Запорожской ОГА Андрея Буйного.

Теперь НАПК передаст материалы органам, имеющим полномочия в сфере противодействия коррупции. Речь идет о НАБУ, Национальной полиции Украины и ГБР.