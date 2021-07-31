Так, у списку порушників опинилися 4 народних депутати, суддя Верховного Суду та навіть ексочільник регіональної ОДА.
Важливо НАЗК зацікавилося декларацією Віктора Медведчука
Які результати отримало НАЗК
Вражає, але загальна сума порушень перевищила 255 мільйонів гривень. Згідно з даними НАЗК, порушення знайшли у деклараціях:
- колишньої першої заступниці Голови Національного агентства з питань державної служби Ірини Овчаренко;
- судді Верховного Суду України Миколи Короткевича;
- нардепа від "Європейської Солідарності" Михайла Забродського;
- нардепа від "Слуги народу" Максима Пашковського;
- нардепки від "Слуги народу" Ольги Саладухи;
- нардепки від "Слуги народу" Анни Колісник;
- колишнього першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова;
- ексзаступника голови Державної служби експортного контролю Дениса Радова;
- ексочільника Харківської ОДА Олексія Кучера;
- ексзаступника голови Харківської ОДА Тараса Пастуха;
- заступника голови Харківської ОДА Руслана Тихонченка;
- колишнього заступника голови Запорізької ОДА Андрія Буйного.
Тепер НАЗК передасть матеріали органам, що мають повноваження у сфері протидії корупції. Мовиться про НАБУ, Національна поліція України та ДБР.