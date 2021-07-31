Так, у списку порушників опинилися 4 народних депутати, суддя Верховного Суду та навіть ексочільник регіональної ОДА.

Важливо НАЗК зацікавилося декларацією Віктора Медведчука

Які результати отримало НАЗК

Вражає, але загальна сума порушень перевищила 255 мільйонів гривень. Згідно з даними НАЗК, порушення знайшли у деклараціях:

  • колишньої першої заступниці Голови Національного агентства з питань державної служби Ірини Овчаренко;
  • судді Верховного Суду України Миколи Короткевича;
  • нардепа від "Європейської Солідарності" Михайла Забродського;
  • нардепа від "Слуги народу" Максима Пашковського;
  • нардепки від "Слуги народу" Ольги Саладухи;
  • нардепки від "Слуги народу" Анни Колісник;
  • колишнього першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова;
  • ексзаступника голови Державної служби експортного контролю Дениса Радова;
  • ексочільника Харківської ОДА Олексія Кучера;
  • ексзаступника голови Харківської ОДА Тараса Пастуха;
  • заступника голови Харківської ОДА Руслана Тихонченка;
  • колишнього заступника голови Запорізької ОДА Андрія Буйного.

Тепер НАЗК передасть матеріали органам, що мають повноваження у сфері протидії корупції. Мовиться про НАБУ, Національна поліція України та ДБР.