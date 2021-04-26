НАПК вызвало Рабиновича из-за возможного конфликта интересов
Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило народного депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Рабиновича. Вызвали еще 8 руководителей политических партий.
Источник:НАПК
В частности, от Рабиновича требуют объяснений из-за нарушения закона "О предотвращении коррупции". Его ожидают с 28 по 29 апреля 2021 года.
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Почему НАПК вызывает Рабиновича
Нацагентство вызвало нардепа Рабиновича из-за нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
В общем пригласили 30 человек для дачи объяснений о возможных нарушениях требований таких законов Украины;
- "О предупреждении коррупции";
- "О политических партиях в Украине".
Представители партий
Также из-за возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности пригласили 8 представителей политпартий:
- Сергея Двирко ("Важливий кожен")
- Андрея Андрушкова ( "Блок Михеила Саакашвили")
- Степан Брацюня ("Конгресс украинских националистов")
- Андрея Киселева ("Альянс за социальную справедливость")
- Татьяна Чечетову-Терашвили ("Блок Кернеса – Успешный Харьков!");
- Сергея Червонопиского ("Партия ветеранов Афганистана")
- Николая Габера ("Патриотическая партия Украины")
- Александра Сугоняко ("Социал-демократическая партия").
Других лиц пригласили в связи с несвоевременным представлением декларации и из-за невыполнения законных требований НАПК.
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