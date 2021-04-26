Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило народного депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Рабиновича. Вызвали еще 8 руководителей политических партий.

В частности, от Рабиновича требуют объяснений из-за нарушения закона "О предотвращении коррупции". Его ожидают с 28 по 29 апреля 2021 года.

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Почему НАПК вызывает Рабиновича

Нацагентство вызвало нардепа Рабиновича из-за нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

В общем пригласили 30 человек для дачи объяснений о возможных нарушениях требований таких законов Украины;

"О предупреждении коррупции";

"О политических партиях в Украине".

Представители партий

Также из-за возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности пригласили 8 представителей политпартий:

Сергея Двирко ("Важливий кожен")

Андрея Андрушкова ( "Блок Михеила Саакашвили")

Степан Брацюня ("Конгресс украинских националистов")

Андрея Киселева ("Альянс за социальную справедливость")

Татьяна Чечетову-Терашвили ("Блок Кернеса – Успешный Харьков!");

Сергея Червонопиского ("Партия ветеранов Афганистана")

Николая Габера ("Патриотическая партия Украины")

Александра Сугоняко ("Социал-демократическая партия").

Других лиц пригласили в связи с несвоевременным представлением декларации и из-за невыполнения законных требований НАПК.

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