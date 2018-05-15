НАПК внесло предписание министру соцполитики Реве

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов и других нарушений закона министру социальной политики Украины Андрею Реве.

Об этом сообщается на официальном веб-сайте ведомства.

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Антикоррупционеры провели проверку и обнаружили нарушения в ведомстве Ревы. Речь идет о том, что 16 подчиненных Минсоцполитики нарушили требования законодательства по предоставлению электронных деклараций.

Также в предписании говорится о требовании предоставить НАПК информацию о выполнении Антикоррупционной программы Министерства социальной политики Украины на 2017 год за IV квартал и начать оценку коррупционных рисков в деятельности Министерства социальной политики Украины в 2018 году.