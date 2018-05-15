НАЗК внесло припис міністру соцполітики Реві

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших порушень закону міністру соціальної політики України Андрію Реві.

Про це повідомляють на офіційному веб-сайті відомства.

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Антикорупціонери провели перевірку та виявили порушення у відомстві Реви. Йдеться про те, що 16 підлеглих Мінсоцполітики порушили вимоги законодавства щодо подання електронних декларацій.

Також у приписі мовиться про вимогу надати НАЗК інформацію про виконання Антикорупційної програми Міністерства соціальної політики України на 2017 рік за IV квартал та розпочати оцінку корупційних ризиків у діяльності Міністерства соціальної політики України у 2018 році.