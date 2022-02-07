Таким образом канцлер ответил на критику относительно непредоставления украинскому государству достаточной поддержки.

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В частности говорится об отказе Германии поставлять оружие в Украину. По словам Олафа Шольца, Берлин придерживается жестких критериев относительно экспорта вооружения в кризисные регионы.

Стоит отметить, что Соединенные Штаты Америки и Великобритания отправили оружие нашему государству.

Выборочная поставка оружия

Представитель Христианско-демократического союза Германии по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер проинформировал, что они поддерживают "выборочную" поставку вооружений в Украину.

По его словам, Киев должен получать от Берлина оружие, предназначенное для обороны:

оборудование для телекоммуникационной разведки,

приборы ночного видения,

противотанковые средства,

зенитные ракеты.

Напомним. В Украину 6 февраля прибыл восьмой самолет с военной помощью из Штатов.

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