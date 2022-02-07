Таким чином канцлер відповів на критику щодо ненадання українській державі достатньої підтримки.

Читайте також Канцлер Німеччини: Якщо Росія втрутиться, це коштуватиме дуже дорого

Зокрема мовиться про відмову Німеччини постачати зброю до України. За словами Олафа Шольца, Берлін дотримується жорстких критеріїв стосовно експорту озброєння у кризові регіони.

Варто зазначити, що Сполучені Штати Америки та Велика Британія відправили зброю нашій державі.

Вибіркове постачання зброї

Представник Християнсько-демократичного союзу Німеччини з питань зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер поінформував, що вони підтримують "вибіркове" постачання озброєнь в Україну.

За його словами, Київ повинен отримувати від Берліна зброю, призначену для оборони:

обладнання для телекомунікаційної розвідки,

прилади нічного бачення,

протитанкові засоби,

зенітні ракети.

Нагадаємо. В Україну 6 лютого прибув восьмий літак із військовою допомогою зі Штатів.

5 країн запустили фонд для допомоги Україні: дивіться відео