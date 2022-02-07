Таким чином канцлер відповів на критику щодо ненадання українській державі достатньої підтримки.
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Зокрема мовиться про відмову Німеччини постачати зброю до України. За словами Олафа Шольца, Берлін дотримується жорстких критеріїв стосовно експорту озброєння у кризові регіони.
Варто зазначити, що Сполучені Штати Америки та Велика Британія відправили зброю нашій державі.
Вибіркове постачання зброї
Представник Християнсько-демократичного союзу Німеччини з питань зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер поінформував, що вони підтримують "вибіркове" постачання озброєнь в Україну.
За його словами, Київ повинен отримувати від Берліна зброю, призначену для оборони:
- обладнання для телекомунікаційної розвідки,
- прилади нічного бачення,
- протитанкові засоби,
- зенітні ракети.