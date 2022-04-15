Сообщается, что 30-летний Рубашевский служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени князя Даниила. Воевал на стороне Украины с 2015 года в составе добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", который в тот период сотрудничал с 24 бригадой.

Читайте также Внимание мира к Украине оправдано, – Радуцкий ответил главе ВОЗ на скандальное заявление

Именно бывшие собратья рассказали о том, как погиб белорусский герой.

Сначала было много слухов

12 апреля в сети появилось немало сообщений, якобы "Ганс" погиб во время артобстрела. На самом деле, это не так. По словам его командира Анатолия "Шамана" Ивашкевича, он умер в бою.

Бригаду действительно бомбили, но "Ганс" погиб в настоящем бою. К сожалению, я пока не могу точно сказать, где это произошло. Дело в том, что в Луганской области есть наши группировки, которые совершают небольшие прорывы. Это была ротная тактическая группа, действовавшая по всему фронту для контратаки и нанесения наибольшего вреда врагу,

– рассказал он.

Скорее всего, по словам Ивашкевича, перед смертью "Ганс" уничтожил командира тактической группы российского батальона.

Это мне рассказали люди, которые были с ним. Дима погиб так: он стрелял в российского солдата, думал, что он уже мертв, а его только ранили – "Гансу" не повезло,

– комментирует командир.

Большая потеря для ВСУ

Ивашкевич говорит, что в подобные группировки могли попасть только самые подготовленные бойцы, которые освоили все виды оружия.

Очень, очень жаль, но он умер не без причины. Сейчас многие солдаты погибают под огнем, не увидев врага. А "Ганс" послал на тот свет достаточное количество "товарищей" с той стороны,

– отметил Ивашкевич.

Экс-командир добровольца отметил, что видеоролики, где белорус стреляет из ручного противотанкового гранатомета можно использовать для видеоинструктажа. "Гансу" неоднократно предлагали стать инструктором ВСУ, но тот упорно отказывался, поскольку считал, что его место не на полигоне, а на поле боя.

Владимир Зеленский присвоил Рубашевскому звание "Героя Украины" посмертно.