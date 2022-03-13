В информации Генштаба Вооруженных Сил Украины, одним из таких является направление Бровары – Борисполь. Сообщается, что враг блокирует трассу Е95.
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Зачем враг блокирует трассу Е95
По этому направлению враг продолжает перегруппировать войска. Также здесь происходит пополнение запасов. Отдельно Генштаб отмечает, что на трассе Бровары – Борисполь ведется вражеская разведка.
Вероятно, после перегруппировки войск и введения дополнительных подразделений противник возобновит наступательные действия с целью захвата левобережной части города Киева.
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