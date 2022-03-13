В Генштабе ВСУ сообщили, что враг на Харьковщине проводил наступление в районе города Изюм. Дальнейшая цель оккупантов продвинуться в Славянск.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий 3 недели войны

Возле Харькова враг получил много потерь

В районе Харькова оккупанты понесли немалые потери. После этого одну из БТГр 6-й общевойсковой армии отвели для восстановления на территории России, а именно Белгородской области.

Однако оккупанты таки усилили свою группировку на этом направлении. В боевые действия вошли подразделения из состава Северного флота.

Ни на одном из направлений враг не достиг цели

В Генштабе отметили, ни на одном из направлений наступления враг не достиг своей цели. Более того, характер действий военного руководства России свидетельствует о том, что стратегические задачи – не являются определенными.

Какова ситуация в Харькове 12 марта: смотрите видео