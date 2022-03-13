У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог на Харківщині проводив наступ в районі міста Ізюм. Подальша мета окупантів просунутись до Слов'янська.

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Біля Харкова ворог отримав багато втрат

У районі Харкова окупанти зазнали чималих втрат. Після цього одну з БТГр 6-ї загальновійськової армії відвели для відновлення на території Росії, а саме Бєлгородської області.

Проте окупанти таки посилили своє угруповання на цьому напрямку. В бойові дії увійшли підрозділи зі складу Північного флоту.

На жодному з напрямків ворог не досягнув мети

У Генштабі зауважили, на жодному з напрямків наступу ворог не досягнув своєї мети. Ба більше, характер дій військового керівництва Росії свідчить про те, що стратегічні завдання – не є визначеними.

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