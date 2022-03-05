Ирина Верещук обратилась к России, чтобы государство-агрессор прекратило огонь, чтобы предоставить гуманитарную помощь в Мариуполь. Об этом она заявила 5 марта, сообщает 24 канал.

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В направлении Мариуполь – Запорожье ведутся бои в районе населенных пунктов Пологи – Орехово, которые делают невозможным движение гуманитарной колонны,

– говорит Верещук.

Обращение Ирины Верещук: смотрите видео

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