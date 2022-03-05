Ірина Верещук звернулася до Росії, аби держава-агресор припинила вогонь, аби надати гуманітарну допомогу в Маріуполь. Про це вона заявила 5 березня, повідомляє 24 канал.

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У напрямку Маріуполь – Запоріжжя ведуться бої в районі населених пунктів Пологи – Оріхове, які унеможливлюють рух гуманітарної колони,

– зазначає Верещук.

Звернення Ірини Верещук: дивіться відео

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