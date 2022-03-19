По мнению Александра Ткаченко, сейчас не время высказываться о том, что было сделано не так и кто в этом виноват. Сейчас у всех украинцев только одна задача – преодолеть российских оккупантов и прогнать их с нашей земли.

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Призыв Ткаченко

Ткаченко предупреждает, что враг может использовать против нас любое сообщение или претензию, поэтому лучше работать для того, чтобы деморализовать врага, а не украинцев.

Направьте свою энергию в мирное или военное русло. Война – не закончена. Если у вас слишком много времени – займитесь волонтерством, если у вас писательский талант – вступайте в информационные войска, если вам хочется кого-то унизить – идите в кибер-армию,

– призвал он.

Он убежден, что раздор между украинцами – одна из главных задач врага, и пока он не побежден, лучше объединиться для борьбы с ним.

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