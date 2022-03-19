На думку Олексанра Ткаченка, зараз не час висловлюватися про те, що було зроблено не так та хто у цьому винен. Зара з в усіх українців лише одне завдання – здолати російських окупантів та прогнати їх з нашої землі.

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Заклик Ткаченка

Ткаченко попереджає, що ворог може використати проти нас будь-який допис чи претензію, тож краще працювати для того, аби деморалізувати ворога, а не українців.

Скеруйте свою енергію в мирне, або воєнне русло. Війну – не закінчено. Якщо у вас забагато часу – займіться волонтерством, якщо у вас письменницький талант – вступайте в інформаційні війська, якщо вам хочеться когось принизити – йдіть в кібер-армію,

– закликав він.

Він переконаний, що чвари між українцями – одне з головних завдань ворога тож поки він не переможений, краще об'єднатися для боротьби з ним.

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