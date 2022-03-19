Затьмарений розум убивці

Не тільки відносно закордонних візитерів, а й у діалозі з підлеглими. Постійно сидить на віддалі від них. В нього однозначно є якесь психічне відхилення. Можливо, навіть, параноя.

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До того ж, імовірно, у російського президента проблеми і з фізичним, а не лише ментальним здоров'ям. Може, у нього імунітет настільки слабкий, що він боїться підхопити якусь інфекційну хворобу.

На питання, чи раціональними міркуваннями керується Путін у своїх діях, я відповім ні, він виходить з ірраціональних своїх власних переконань. Найяскравішим свідченням цього є його ж промова у переддень вторгнення. Він сприймає самого себе фундатором СРСР 2.0.

Остання мрія тирана

Враховуючи легковажне ставлення господаря Кремля до попередньої інформаційної підготовки вторгнення, можна сказати, що він перебував у полоні ілюзій прихильності українців до нього та відрази відносно нашої влади.

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Цілком може бути, що Путіну залишилося недовго жити, тож він бажає перед смертю втілити свою мрію та відродити Радянський Союз в сучасних умовах.

Дії російського президента неможливо хоч якось пояснити з точки зору логіки. В тому числі й логіки ведення бойових дій.

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