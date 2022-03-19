Замутненный ум убийцы

Не только в отношении зарубежных визитеров, но и при диалоге с подчиненными. Постоянно сидит вдали от них. У него однозначно есть какое-то психическое отклонение. Возможно, даже паранойя.

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К тому же, вероятно, у российского президента проблемы с физическим, а не только ментальным здоровьем. Может, у него иммунитет настолько слаб, что он боится подхватить какую-нибудь инфекционную болезнь.

На вопрос, руководствуется ли рациональными соображениями Путин в своих действиях, я отвечу, нет, он исходит из иррациональных своих собственных убеждений. Самым ярким свидетельством этого является его же речь в канун вторжения. Он воспринимает самого себя основателем СССР 2.0.

Последняя мечта тирана

Учитывая легкомысленное отношение хозяина Кремля к предварительной информационной подготовке вторжения, можно сказать, что он находился в плену иллюзий о приверженности украинцев к нему и отвращении к нашей власти.

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Вполне возможно, что Путину осталось недолго жить, поэтому он желает перед смертью воплотить свою мечту и возродить Советский Союз в современных условиях.

Действия российского президента невозможно хоть как-то объяснить с точки зрения логики. В том числе и логики ведения боевых действий.

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