Напряжение на Донбассе: боевики обстреливают украинских военных, есть раненый

В течение суток 19 мая пророссийские боевики совершили 11 обстрелов по украинским позициям, дважды применяя запрещенное вооружение.

Оккупанты стреляли из артиллерийских систем и минометов, сообщают в пресс-центре штаба ООС.

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Из-за обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,

– сообщают в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили обстрелы вблизи Троицкого, Павлополя, Чермалыка, Марьинки, Красногоровки, Лебединского, Авдеевки, Водяного и Новогригорьевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреляли вблизи Золотого и Новгородского. По данным разведки Объединенных сил, 19 мая один оккупант был уничтожен, еще один получил ранения.