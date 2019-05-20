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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Напряжение на Донбассе: боевики обстреливают украинских военных, есть раненый

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      Боевики обстреляли украинские позиции 11 раз
      Боевики обстреляли украинские позиции 11 раз / Getty Images

      В течение суток 19 мая пророссийские боевики совершили 11 обстрелов по украинским позициям, дважды применяя запрещенное вооружение.

      Оккупанты стреляли из артиллерийских систем и минометов, сообщают в пресс-центре штаба ООС.

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      Из-за обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

      Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,
      – сообщают в штабе.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили обстрелы вблизи Троицкого, Павлополя, Чермалыка, Марьинки, Красногоровки, Лебединского, Авдеевки, Водяного и Новогригорьевки.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреляли вблизи Золотого и Новгородского. По данным разведки Объединенных сил, 19 мая один оккупант был уничтожен, еще один получил ранения.

      blog_ava
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      Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины Новости политики
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