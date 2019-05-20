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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Напруга на Донбасі: бойовики обстрілюють українських військових, є поранений

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      Бойовики обстріляли українські позиції 11 разів
      Бойовики обстріляли українські позиції 11 разів / Getty Images

      Впродовж доби 19 травня проросійські бойовики здійснили 11 обстрілів по українських позиціях, двічі застосовуючи заборонене озброєння.

      Окупанти стріляли із артилерійських систем та мінометів, повідомляють у прес-центр штабу ООС.

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      Через обстріли один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

      Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,
      – повідомляють у штабі.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили обстріли поблизу Троїцького, Павлополя, Чермалика, Мар'їнки, Красногорівки, Лебединського, Авдіївки. Водяного і Новогригорівки.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників обстріляли поблизу Золотого та Новгородського. За даними розвідки Об'єднаних сил, 19 травня одного окупанта було знищено, ще один отримав поранення.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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