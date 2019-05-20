Напруга на Донбасі: бойовики обстрілюють українських військових, є поранений
Впродовж доби 19 травня проросійські бойовики здійснили 11 обстрілів по українських позиціях, двічі застосовуючи заборонене озброєння.
Окупанти стріляли із артилерійських систем та мінометів, повідомляють у прес-центр штабу ООС.
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Через обстріли один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,
– повідомляють у штабі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили обстріли поблизу Троїцького, Павлополя, Чермалика, Мар'їнки, Красногорівки, Лебединського, Авдіївки. Водяного і Новогригорівки.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників обстріляли поблизу Золотого та Новгородського. За даними розвідки Об'єднаних сил, 19 травня одного окупанта було знищено, ще один отримав поранення.