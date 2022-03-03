Наращивают защитные сооружения: ситуация на Житомирщине за сутки
В Житомирской области рассказали о ситуации в регионе за последние сутки. Трагедией стал обстрел ракетами блокпоста в Коростене, где погибли 4 человека.
Об этом рассказал председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко. Он заверил, что в области готовы к обороне.
К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий
Наша область наращивает защитные сооружения
Город и область дальше работаем с подразделениями территориальной обороны по доукомплектованию людьми, оружием. Будем защищать нашу Житомирщину. Дадим отпор приличный, дадим по зубам агрессору,
– пообещал Бунечко.
Мэр Житомира Сергей Сухомлин добавил, что ночь в областном центре прошла более-менее спокойно. Городской глава также поблагодарил житомирян, которые приобщаются к укреплению города.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!