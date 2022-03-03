Наращивают защитные сооружения: ситуация на Житомирщине за сутки

В Житомирской области рассказали о ситуации в регионе за последние сутки. Трагедией стал обстрел ракетами блокпоста в Коростене, где погибли 4 человека.

Об этом рассказал председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко. Он заверил, что в области готовы к обороне.

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Наша область наращивает защитные сооружения

Город и область дальше работаем с подразделениями территориальной обороны по доукомплектованию людьми, оружием. Будем защищать нашу Житомирщину. Дадим отпор приличный, дадим по зубам агрессору,

– пообещал Бунечко.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин добавил, что ночь в областном центре прошла более-менее спокойно. Городской глава также поблагодарил житомирян, которые приобщаются к укреплению города.

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