Нарастили береговую охрану, – капитан о потенциале ВМС Украины после 8 лет оккупации Крыма

Украина потеряла 80% активов Военно-морских сил после оккупации Крыма. Однако за эти 8 последних лет ВМС Украины смогли частично восстановиться, в том числе нарастить серьезную береговую охрану и морскую пехоту.

Об этом 24 каналу рассказал капитан и экс-замначальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко. Он рассказал, что это удалось благодаря помощи международных партнеров.

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Эксперт говорит, что для получения помощи от западных партнеров нужно было доказать им, какие у нас долгосрочные планы.

"Мы в конце 2018 года разработали стратегию до 2035 года, где как раз постепенно, согласно тем задачам и угрозам, которые стояли перед нами, мы работать в три этапа наращивания ВМС", – рассказал капитан.

По его словам, первые 5 лет задача была – обеспечить недопущение агрессии и содействие нашей защите и экономике. А также участие в различных региональных инициативах в ближайшей морской зоне – северо-западная часть Черного моря.

На это у нас были ресурсы – около 100 миллионов долларов в год на корабельное строительство. Однако это в 50 раз меньше, чем в России,

– заметил Рыженко.

Экс-заместитель начальника штаба ВМС Украины пояснил, что в рамках этой суммы они планировали построить три разных платформы, в частности:

ракетные корабли, которые не позволяли бы подойти к берегу десантным кораблям и уничтожали бы те корабли, которые наносят по нам удары,

катера, прикрывающие наше побережье от рейдов и ДРГ противника,

еще был один вариант – катера, осуществляющие патрулирование критических для нас морских участков и контролирующих порты.

Украина серьезно нарастила береговую оборону и морскую пехоту

Капитан рассказал, что ВМС начали реализовывать эту программу. Сейчас сформировалось минимальное количество возможностей на море.

У нас серьезно нарастили береговую охрану и морскую пехоту, также появилось еще ракетное оружие, что позволило нам не допустить того, чтобы противник захватывал наши территории с моря,

– заявил Рыженко.

Он добавил, что сейчас ВМС врага еще оттеснили от нашего побережья фактически под Крым.

Андрей Рыженко о потенциале ВМС и наращивании сил: