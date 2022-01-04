Геращенко отметила, что уже ломала эту ногу. Это случилось 11 лет назад во время катания на лыжах.

Заметьте Шквалы, метели и гололедица: украинцев предупредили об опасности

Вселенная решила, что я должна немного притормозить. Сломала ногу. 11 лет назад эту бедную ногу я сломала на лыжах, а тут просто гололедица. Теперь восемь недель – костыли,
– заявила Геращенко.

В комментариях коллеги и фолловеры Геращенко желают ей скорейшего выздоровления. Политику пишут ободряющие комментарии. Предлагаем посмотреть самые яркие:

  • "Ох, это очень неприятно и неудобно. Выздоравливай. Пусть реабилитация пройдет как можно легче";
  • "Выздоравливайте, Ира! Вселенная сказала немного отдохнуть, хотя странным образом";
  • "Выздоровления без последствий, а пока – хорошего настроения несмотря ни на что";

Травмпункты переполнены

  • Декабрь и начало января в Украине оказались "богатыми" на гололед.
  • В частности, по состоянию на 29 декабря СМИ сообщили, что львовские травмпункты переполнены. В течение дня к медикам за помощью обратились около 30 человек.
  • О гололедице также предупреждали жителей Киева и других городов Украины.