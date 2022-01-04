Геращенко зауважила, що вже ламала цю ногу. Це трапилося 11 років тому під час катання на лижах.
Зауважте Шквали, хуртовини та ожеледиця: українців попередили про небезпеку
Всесвіт вирішив, що я маю трохи пригальмувати. Зламала ногу. 11 років тому цю бідну ногу я зламала на лижах, а тут просто ожеледиця. Тепер вісім тижнів – милиці,
– заявила Геращенко.
У коментарях колеги та фолловери Геращенко бажають їй якнайшвидшого одужання. Політикині пишуть підбадьорливі коментарі. Пропонуємо переглянути найяскравіші:
- "Ох, це дуже неприємно і незручно. Одужуй. Нехай реабілітація пройде, якнайлегше";
- "Одужання, Іро! Всесвіт сказав трохи відпочити, хоча у дивний спосіб";
- "Одужання без наслідків, а наразі – гарного настрою попри все";
Травмпункти переповнені
- Грудень та початок січня в Україні виявилися "багатими" на ожеледицю.
- Зокрема, станом на 29 грудня ЗМІ повідомили, що Львівські травмпункти переповнені. Упродовж дня до медиків за допомогу звернулися близько 30 людей.
- Про ожеледицю також попереджали жителів Києва та інших міст України.