Також треба очікувати сильний вітер. Тому українців попередили про перший – жовтий рівень небезпеки.
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Де буде негода
Як попередили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, у північних, центральних і східних областях на дорогах буде ожеледиця. Великий сніг та хуртовини охоплять:
- Полтавську область;
- Сумську область;
- Чернігівську область.
Окрім цього, там упродовж дня зриватиметься сильний вітер. Його пориви сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.
Погана погода спіткає і Київ та загалом Київську область. Там також буде шквальний вітер та хуртовина.
Погода в Україні: що відомо
За інформацією синоптиків, 3 січня в Україні дощитиме та буде прохолодно. У західних, північних, південних областях та в центрі очікується плюсова температура. Водночас на Сході буде холодніше.