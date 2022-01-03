Также надо ожидать сильный ветер. Поэтому украинцев предупредили о первом – желтом уровне опасности.
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Где будет непогода
Как предупредили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в северных, центральных и восточных областях на дорогах будет гололедица. Большой снег и метели охватят:
- Полтавская область;
- Сумскую область;
- Черниговскую область.
Кроме этого, там в течение дня будет срываться сильный ветер. Его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.
Плохая погода постигнет и Киев и в целом Киевскую область. Там также будет шквальный ветер и метель.
Погода в Украине: что известно
По информации синоптиков, 3 января в Украине будет дождливо и прохладно. В западных, северных, южных областях и в центре ожидается плюсовая температура. В то же время на Востоке будет холоднее.