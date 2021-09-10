Нардеп может стать судьей КСУ без сдачи мандата, – Устинова возмущена нормой законопроекта
Источник:24 канал
Верховной Раде 10 сентября не хватило голосов для законопроекта об избрании судей Конституционного Суда. Одна из норм, указанных в документе, – это возможность для народного депутата стать судьей без предварительной сдачи мандата.
Об этом нардеп объединения "Справедливость" Александра Устинова рассказала в эфире авторской программы Артема Овдиенко и Екатерины Соляр "69" на 24 канале. Она отметила, что этот законопроект позволит назначить любого судью без конкурса.
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"Более того, там прописали норму, что нардеп может быть назначен судьей КСУ без предварительной сдачи мандата", – отметила она.
То есть нардепы настолько своим не доверяют, что не готовы сложить мандат с обещанием стать судьей, перестраховываются – вносят в закон, сначала должно быть назначение,
– отметила Устинова.
Она также отметила, что нигде в цивилизованном мире нет такой практики.
"Это будет абсолютно политическое решение. Это дико для любого цивилизованного суда, когда депутат становится судьей. Однако в Украине очень сильно работает социальный, политический лифт. У нас можно кем хочешь стать за 1 – 2 года в этой стране", – подытожила Устинова.Справка. В СМИ распространяют информацию о том, что якобы документ с этой нормой хотят принять для назначения Ольги Совгири из "Слуги народа" судьей. Она заявляла, что не откажется.
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Что предусматривает законопроект №4533
- Преимущественно КСУ будет рассматривать дела в форме устного производства для обеспечения прозрачности.
- На формирование повестки дня суда будет влиять не только председатель. Сами судьи смогут тоже вносить изменения.
- Дела между судьями будут распределяться автоматизировано.
- Общественные организации призвали не поддерживать законопроект. Они против, ведь в документе не предусмотрена конкурсная процедура отбора судей.