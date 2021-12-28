Издание со ссылкой на собеседников с канала рассказывает, что Ковалев был на новогоднем корпоративе "4 канала". Там его представили коллективу как нового владельца.
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Во время праздника политик подписал с менеджментом соглашение о невмешательстве в редакционную политику.
Ковалев является владельцем в официальных данных
Согласно открытым данным ООО "ТРК "ИНТЕРРАДИО", учредителем юридического лица является Алексей Ковалев. Его доля собственности составляет 100%. Сумма уставного фонда – 4 363 511 гривен.
Конечными бенефициарными владельцами телеканала указаны Иван и Наталья Ковалевы. Предполагают, что это родители нардепа.
Заметим, в феврале 2021 года Добродомов стал совладельцем и директором канала. Информацию о смене собственника он не прокомментировал.
Кто такой Алексей Ковалев?Нардеп родом из Херсонской области. Он учился в "Одесской юридической академии". С 2017 года Ковалев является учредителем и директор ООО "Херсонские аграрии", а с 2018 года – соучредителем и директором ЧП "ЛК-АГРО".
В Верховную Раду пришел в 2019 году. Он является членом Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
ДТП с Ковалевым
В ноябре 2021 года на трассе Киев – Одесса недалеко от села Хлепче столкнулись грузовик MAN и автомобиль Mercedes-Benz. Водитель грузовика разворачивался, а легковушка ехала по главной дороге.
СМИ писали, что за рулем легковушки был нардеп Алексей Ковалев. Впоследствии политик сам это подтвердил. Он подчеркнул, что был трезв.