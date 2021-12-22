Как сообщили на самом канале, коллектив не в состоянии оплатить образовавшуюся задолженность перед компанией Spacecom. О возможном отключении от спутника Amos провайдер сообщил в официальном письме на имя гендиректора ATR.

Ранее Крымскотатарский орнамент Орьнек внесли во всемирное культурное наследие ЮНЕСКО

Основная аудитория телеканала его просматривать не сможет

В результате отключения от спутника основная аудитория телеканала — жители оккупированного Крыма — смотреть нас, как раньше, уже не смогут,

– рассказали в ATR.

В ATR говорят, что рук не опускают и ищут ресурсы, которые могли бы обеспечить полноценное вещание. Также на крымскотатарском канале надеются, что отключение временное.

Обратите внимание! АТР остается в кабельных сетях Украины и в приложениях цифрового интерактивного телевидения. Также телеканал продолжает вещание на YouTube.

Год назад Крымскотатарскому телеканалу ATR не выделили средства, в мае придется закрываться

Реакция омбудсмена Людмилы Денисовой:

Денисова назвала ситуацию с ATR недопустимой.

Она подчеркнула, что жители временно оккупированного полуострова нуждаются в объективной информации о том, что происходит в Украине.

Уполномоченный Совета по правам человека надеется, что государство предоставит финансирование вещателю.

Денисова отметила, что ATR вещал на крымскотатарском и украинском языках.

Смотрите видео, как раньше канал ATR обыскивали российские спецслужбы: