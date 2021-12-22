Як повідомили у самому каналі, колектив не в змозі сплатити заборгованість, що утворилася, перед компанією Spacecom. Про можливе відключення від супутника Amos провайдер повідомив в офіційному листі на ім'я гендиректора ATR.

Раніше Кримськотатарський орнамент Орьнек внесли до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО

Основна аудиторія телеканалу його переглядати не зможе

Внаслідок відключення від супутника основна аудиторія телеканалу — жителі окупованого Криму — дивитися нас, як раніше, вже не зможуть,

– розповіли в ATR.

В ATR кажуть, що рук не покладають і шукають ресурси, які б могли забезпечити повноцінне мовлення. Також на кримськотатарському каналі сподіваються, що відключення є тимчасовим.

Зверніть увагу! АТR залишається у кабельних мережах України та у додатках цифрового інтерактивного телебачення.Також телеканал продовжує мовлення на YouTube.

Рік тому Кримськотатарському телеканалу ATR не виділили кошти, в травні доведеться закриватися

Реакція омбудсменки Людмили Денісової:

Денісова назвала ситуацію з ATR неприпустимою.

Вона наголосила, що жителі тимчасово окупованого півострова потребують об'єктивної інформації про те, що відбувається в Україні.

Уповноважена Ради з прав людини сподівається, що держава надасть фінансування мовнику.

Денісова зауважила, що ATR мовив кримськотатарською та українською мовами.

Дивіться відео, як раніше канал ATR обшукували російські спецслужби: