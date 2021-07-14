Вероятно, Скороход переписывалась со своим помощником Виктором. Так записано у нее в телефоне.

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Что писала Скороход

Журналисты сфотографировали переписку депутата. Хотя фотографии несколько размыты, отрывки прочитать можно.

В частности, говорилось о "разделе Украины по Днепру". На что другой человек ответил "Украина – это Европа". Также в переписке присутствует нецензурная лексика.

Громкие инциденты со Скороход