Ймовірно, Скороход листувалась зі своїм помічником Віктором. Так записано у неї в телефоні.

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Що писала Скороход

Журналісти сфотографували листування депутатки. Хоч світлини дещо розмиті, уривки прочитати можна.

Зокрема, мовилось про "розділ України по Дніпру". На що інша людина відповіла "Україна – це Європа". Також у переписці присутня нецензурна лексика.

Гучні інциденти зі Скороход