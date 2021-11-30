Нардеп разочаровался в президентской команде
Политик раскритиковал деятельность президента Владимира Зеленского. После этого он заявил, что выходит из фракции.
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Больше всего Соха возмутился назначением Ростислава Шурмы заместителем главы руководителя Офиса Президента. Он назвал политика "бывшим функционером российского оппозиционного блока" и "частью старой коррумпированной системы".
Мне очень стыдно за это назначение. А также за назначение милиционера Януковича Олега Татарова, лоббиста Харьковских соглашений Руслана Демченко. Этих людей не должно быть на государственных должностях. Я не хочу и не могу быть касательным к людям, не соответствующим тем принципам, которые мы декларировали идя на выборы,
– заявил нардеп.
Он добавил: "Я хочу быть честным. Именно поэтому одобрил трудное, но справедливое решение – я выхожу из фракции "Слуга народа". После этих слов в зале раздались аплодисменты.
Что известно о Романе Соху
Источник: "Честно"
- Соха окончил Запорожскую государственную инженерную академию и Запорожский национальный технический университет по специальности "Финансы".
- С 2001 года работал в должности экономиста валютного отдела банка, а впоследствии – директора Регионального центра банка. Кроме того, Соха возглавлял региональный розничный центр ПАО "Сведбанк" и Запорожский филиал ПАО "Укринбанк".
- В 2019 году он победил на парламентских выборах в округе №75, что в Запорожской области.
- Политик был соавтором 15 законопроектов, что является высоким показателем среди запорожских нардепов.
- Соха есть в списке депутатов, которые вошли в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова.