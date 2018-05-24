Нардеп Чумак будет баллотироваться в президенты Украины

Внефракционный народный депутат Виктор Чумак заявил, что будет баллотироваться на пост президента Украины на выборах в 2019 году.

Об этом политик рассказал в интервью журналисту Роману Скрыпину.

На вопрос журналиста, идет ли Чумак на объединение с лидером партии "Громадянська позиция" Анатолием Гриценко, народный депутат заявил, что не делает этого, потому что они уже объединены.

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Мы давно объединены с Гриценко. Комбинированные за целью, за стратегией, за тем, как мы видим будущее. И у нас, на сегодня, в принципе разница только в тактике. Гриценко говорит, что нужно собирать всех сегодня. А моя – что надо собирать всех и оставлять одного на выборы за полтора месяца до голосования первого тура,

– рассказал Чумак.

Нардеп также назвал сегодняшние рейтинги кандидатов на пост президента Украины "почти температурой трупа".

"Есть методики, разработанные нормальными социологическими институтами с шестью пунктами, которые определяют так называемый потенциал кандидатов. Рейтинги, антирейтинги, доверие, недоверие. Их надо мерить не сегодня, а за полтора месяца до выборов. Потому что сегодня – это не рейтинги. Это температура почти трупа", – пояснил политик.

На вопрос Скрыпина, собирается ли Чумак идти в президенты страны, нардеп ответил: "Да, я иду. Кто вам сказал, что я не иду?".

К слову, накануне партии "Громадянська позиция" Анатолия Гриценко и "Народный контроль", основателем которой является нардеп Дмитрий Добродомов, объявили о создании совместной политической платформы под названием "Народное доверие".