23:36
24 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День
Вєсті Кремля
22:12, сьогодні
Вєсті.UA. Альтер его Тимошенко. Кліщі в політиці
Вєсті.UA
21:37, сьогодні
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Нардеп Чумак балотуватиметься у президенти України

368 Читать новость на русском
Віктор Чумак іде у президенти України
Віктор Чумак іде у президенти України / Reed.media

Позафракційний народний депутат Віктор Чумак заявив, що балотуватиметься на пост президента України на виборах у 2019 році.

Про це політик розповів в інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну.

На питання журналіста, чи йде Чумак на об'єднання з лідером партії "Громадянська позиція" Анатолієм Гриценком, народний депутат заявив, що не робить цього, бо вони вже об'єднані.

Читайте також: Відомий співак Іво Бобул вирішив йти в президенти України

Ми давно об'єднані з Гриценком. Об'єднані за ціллю, за стратегією, за тим, як ми бачимо майбутнє. І у нас, на сьогодні, в принципі різниця тільки в тактиці. Гриценко каже, що потрібно збирати всіх сьогодні. А моя, – що треба збирати всіх і залишати одного на вибори за півтора місяці до голосування першого туру,
– розповів Чумак.

Нардеп також назвав сьогоднішні рейтинги кандидатів на пост президента України "майже температурою трупа".

"Є методики, розроблені нормальними соціологічними інститутами за шістьома пунктами, які визначають так званий потенціал кандидатів. Рейтинги, антирейтинги, довіра, недовіра. Їх треба міряти не сьогодні, а за півтора місяці до виборів. Тому що сьогодні – це не рейтинги. Це температура майже трупа", – пояснив політик.

На питання Скрипіна, чи збирається Чумак іти в президенти країни, нардеп відповів: "Так, я йду. Хто вам сказав, що я не йду?".

До слова, напередодні партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка та "Народний контроль", засновником якої є нардеп Дмитро Добродомов, оголосили про створення спільної політичної платформи під назвою "Народна довіра".

Теги: Новини України Новини політики Віктор Чумак Анатолій Гриценко Громадянська позиція Президент України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як через бездіяльність влади, людина ризикує потрапити за грати
сьогодні, 23:00 Як через бездіяльність влади, людина ризикує потрапити за грати
Дмитро Гнап 149
Головні новини 24 травня: вбивство депутата Гури, нові дані про збиття
сьогодні, 22:02 Головні новини 24 травня: вбивство депутата Гури, нові дані про збиття "Боїнга" на Донбасі
2759
Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
сьогодні, 22:01 Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
Інститут Просвіти 333
сьогодні, 21:06 "Партия регионов" требует уволить Уляну Супрун из-за "барыжной" вакцини
Сергій Фурса 589
Санкції РНБО проти російських ЗМІ: про що йдеться та чому це важливо
сьогодні, 20:02 Санкції РНБО проти російських ЗМІ: про що йдеться та чому це важливо
Євгенія Мазур 1114
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук