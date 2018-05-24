Нардеп Чумак балотуватиметься у президенти України

Позафракційний народний депутат Віктор Чумак заявив, що балотуватиметься на пост президента України на виборах у 2019 році.

Про це політик розповів в інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну.

На питання журналіста, чи йде Чумак на об'єднання з лідером партії "Громадянська позиція" Анатолієм Гриценком, народний депутат заявив, що не робить цього, бо вони вже об'єднані.

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Ми давно об'єднані з Гриценком. Об'єднані за ціллю, за стратегією, за тим, як ми бачимо майбутнє. І у нас, на сьогодні, в принципі різниця тільки в тактиці. Гриценко каже, що потрібно збирати всіх сьогодні. А моя, – що треба збирати всіх і залишати одного на вибори за півтора місяці до голосування першого туру,

– розповів Чумак.

Нардеп також назвав сьогоднішні рейтинги кандидатів на пост президента України "майже температурою трупа".

"Є методики, розроблені нормальними соціологічними інститутами за шістьома пунктами, які визначають так званий потенціал кандидатів. Рейтинги, антирейтинги, довіра, недовіра. Їх треба міряти не сьогодні, а за півтора місяці до виборів. Тому що сьогодні – це не рейтинги. Це температура майже трупа", – пояснив політик.

На питання Скрипіна, чи збирається Чумак іти в президенти країни, нардеп відповів: "Так, я йду. Хто вам сказав, що я не йду?".

До слова, напередодні партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка та "Народний контроль", засновником якої є нардеп Дмитро Добродомов, оголосили про створення спільної політичної платформи під назвою "Народна довіра".