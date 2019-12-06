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      Нардеп Дубинский встретился с адвокатом Трампа Джулиани

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      Дубинский в Киеве встретился с Джулиани / Телеграм-канал депутата

      Народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский встретился с личным адвокатом президента США Дональда Трампа – Руди Джулиани. Последний как раз находится с визитом в Киеве.

      О встрече рассказал сам Александр Дубинский в своем телеграм-канале.

      К слову: Коболев дал показания прокуратуре США в деле адвоката Трампа Джулиани

      По словам нардепа, он рассказал Джулиане о планах создания парламентской следственной комиссии по ряду важных вопросов:

      • хищение многомиллиардных сумм из украинского бюджета в период президентства Порошенко и Януковича;
      • возможная легализация этих средств в иностранных юрисдикциях, в частности, через инвестиционный фонд Franklin Templeton, который работает с США;
      • дальнейшее инвестирование украденных из украинского бюджета средств в гособлигации Украины при возможном соучастии Гонтаревой;
      • вероятнее нанесение убытков бюджету реструктуризацией этих долгов с участием министра финансов Яресько.

      Что известно о визите Джулиани в Украину?

      Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани в среду, 4 декабря, прибыл в Киев со съемочной группой одного из американских каналов.

      В украинской столице он намерен встретиться с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом по делу об импичменте Трампа.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Новости США Дональд Трамп Олександр Дубинский
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