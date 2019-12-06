Нардеп Дубінський зустрівся з адвокатом Трампа Джуліані
Народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський зустрівся з особистим адвокатом президента США Дональда Трампа – Руді Джуліані. Останній саме перебуває з візитом у Києві.
Про зустріч розповів сам Олександр Дубінський у своєму телеграм-каналі.
До слова: Коболєв дав свідчення прокуратурі США у справі адвоката Трампа Джуліані
За словами нардепа, він розповів Джуліані про плани створення парламентської слідчої комісії щодо низки важливих питань:
- розкрадання багатомільярдних сум з українського бюджету у період президентства Порошенка і Януковича;
- можлива легалізація цих коштів в іноземних юрисдикціях, зокрема, через інвестиційний фонд Franklin Templeton, який працює зі США;
- подальше інвестування вкрадених з українського бюджету коштів в держоблігації України за можливої співучасті Гонтаревої;
- імовірнше завдання збитків бюджету реструктуризацією цих боргів за участю міністра фінансів Яресько.
Що відомо про візит Джуліані до України?
Особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані у середу, 4 грудня, прибув до Києва із знімальною групою одного з американських каналів.
В українській столиці він мав намір зустрітися з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним та прокурором Костянтином Куликом у справі про імпічмент Трампа.
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