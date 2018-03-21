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НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Нардеп от БПП вступилась за коммунистического лидера

170 Читати новину українською
Оксана Юринец
Оксана Юринец / yurynets.org.ua

Народный депутат от БПП, руководитель депутатской группы по межпарламентским связям с Социалистической республикой Вьетнам Оксана Юринец требует от 24 Канала переписать историю.

Речь идет об экс-президенте Вьетнама Хо Ши Мине. Юринец прислала в редакцию 24 Канала депутатское обращение с требованием опровергнуть информацию о нем в программе "Диктаторы".

В выпуске "Хо Ши Мин – "богоподобный старец-диктатор" с большевистским сердцем" рассказывается о том, как экс-президент Вьетнама занимался шпионажем в ряде стран мира, пока не принес коммунизм во Вьетнам. Там он по лекалам СССР провел коллективизацию, во время которой расстреляли 100 тысяч человек.

По мнению Юринец, программа "подрывает престиж лидера Вьетнама" (который, напомним, всю жизнь разносил заразу коммунизма по миру). Что именно считает нужным опровергнуть представитель президентской фракции, в запросе не указано.


Запрос Оксаны Юринец

Программа 24 Канала "Диктаторы" о Хо Ши Мине: смотрите видео

Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Блок Петра Порошенко журналисты Юринец Оксана Васильевна Вьетнам История
Источник: 24 Канал
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