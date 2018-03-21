Нардеп от БПП вступилась за коммунистического лидера

Народный депутат от БПП, руководитель депутатской группы по межпарламентским связям с Социалистической республикой Вьетнам Оксана Юринец требует от 24 Канала переписать историю.

Речь идет об экс-президенте Вьетнама Хо Ши Мине. Юринец прислала в редакцию 24 Канала депутатское обращение с требованием опровергнуть информацию о нем в программе "Диктаторы".

В выпуске "Хо Ши Мин – "богоподобный старец-диктатор" с большевистским сердцем" рассказывается о том, как экс-президент Вьетнама занимался шпионажем в ряде стран мира, пока не принес коммунизм во Вьетнам. Там он по лекалам СССР провел коллективизацию, во время которой расстреляли 100 тысяч человек.

По мнению Юринец, программа "подрывает престиж лидера Вьетнама" (который, напомним, всю жизнь разносил заразу коммунизма по миру). Что именно считает нужным опровергнуть представитель президентской фракции, в запросе не указано.



Запрос Оксаны Юринец

Программа 24 Канала "Диктаторы" о Хо Ши Мине: смотрите видео