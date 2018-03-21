Нардеп від БПП заступилася за комуністичного лідера

Народний депутат від БПП, керівник депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з Соціалістичною республікою В'єтнам Оксана Юринець вимагає у 24 каналу переписати історію.

Йдеться про екс-президента В'єтнаму Хо Ши Міна. Юринець надіслала до редакції 24 каналу депутатське звернення з вимогою спростувати інформацію про нього у програмі "Диктатори".

У випуску "Хо Ши Мін – "богоподібний старець-диктатор" з більшовицьким серцем" розповідається про те, як екс-президент В'єтнаму займався шпигунством у низці країн світу, поки не приніс комунізм до В'єтнаму. Там він за лекалами СРСР провів колективізацію, під час якої розстріляли 100 тисяч осіб.

На думку Юринець, програма "підриває престиж лідера В'єтнаму" (який, нагадаємо, все життя розносив заразу комунізму світом). Що саме вважає за потрібне спростувати представниця президентської фракції, в запиті не вказано.



Запит Оксани Юринець

Програма 24 каналу "Диктатори" про Хо Ши Міна: дивіться відео