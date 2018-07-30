Нардеп от "Народного фронта" заявила, что за ней следят

Виктория Сюмар, экс-журналистка, нардепка от "Народного фронта" и председатель комитета по вопросам свободы слова и информационной политики заявила, что за ней начали вести наблюдение.

Об этом она рассказала в интервью "Украинской правде".

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Она отметила, что слежка может быть частью заказной информационной кампании, которая ведется против нее. По ее словам, представитель Виктора Медведчука Василий Нимченко подал на нее в суд с требованием, чтобы она не вмешивалась в рассмотрение дела о нападении на журналистов "Радио Свобода" Михаила Ткача и Кирилла Лазаревича. Когда журналисты сняли прибытие Медведчука на чартерном рейсе из Москвы, охранники политика избили представителей СМИ. По словам Сюмар, после этого она начала замечать, что за ней следят.

Позже за мной начали ездить разные автомобили. Когда я попыталась выяснить, что это за автомобили, оказалось, что это номера с машины, зарегистрированной в так называемой "ДНР", и сняты они с автомобиля ВАЗ, хотя за мной ездила черная KIA. Очевидно, что кто-то за мной следил и искал какую-то сенсацию,

– рассказала Сюмар.

Депутат заверила, что об этом авто уже сообщили в правоохранительные органы, однако обращалась не она. Сейчас Сюмар планирует лично обратиться в милицию.