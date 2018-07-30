14:33
30 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 20°C
  • вторник
    27°C 20°C
  • среда
    26°C 18°C
  • понедельник
    0°C 0°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Чеченские игры разума. Миллиардер из трущоб
Вєсті Кремля
19:21, 28 июля
Вести.UA. Жир. Украинский прототип Тэтчер. Телефонный хулиган Ляшко
Вєсті.UA
18:25, 28 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Нардеп от "Народного фронта" заявила, что за ней следят

26 Читати новину українською
Виктория Сюмар
Виктория Сюмар / Фото из открытых источников

Виктория Сюмар, экс-журналистка, нардепка от "Народного фронта" и председатель комитета по вопросам свободы слова и информационной политики заявила, что за ней начали вести наблюдение.

Об этом она рассказала в интервью "Украинской правде".

Читайте также: Кабмин одобрил стратегию информационной реинтеграции Донбасса: что она предполагает

Она отметила, что слежка может быть частью заказной информационной кампании, которая ведется против нее. По ее словам, представитель Виктора Медведчука Василий Нимченко подал на нее в суд с требованием, чтобы она не вмешивалась в рассмотрение дела о нападении на журналистов "Радио Свобода" Михаила Ткача и Кирилла Лазаревича. Когда журналисты сняли прибытие Медведчука на чартерном рейсе из Москвы, охранники политика избили представителей СМИ. По словам Сюмар, после этого она начала замечать, что за ней следят.

Позже за мной начали ездить разные автомобили. Когда я попыталась выяснить, что это за автомобили, оказалось, что это номера с машины, зарегистрированной в так называемой "ДНР", и сняты они с автомобиля ВАЗ, хотя за мной ездила черная KIA. Очевидно, что кто-то за мной следил и искал какую-то сенсацию,
– рассказала Сюмар.

Депутат заверила, что об этом авто уже сообщили в правоохранительные органы, однако обращалась не она. Сейчас Сюмар планирует лично обратиться в милицию.

 
 
Теги: Новости Украины журналисты Виктор Медведчук Народный фронт СМИ
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Опасности стоматологических кабинетов: как ничем не заразиться
сегодня, 14:15 Опасности стоматологических кабинетов: как ничем не заразиться
Яніна Ткачук
Шварценеггер: изменил жене или нет? Тест
сегодня, 13:18 Шварценеггер: изменил жене или нет? Тест
5 колонна в лице Медведчука уверенно хочет вернуться к власти
сегодня, 12:01 5 колонна в лице Медведчука уверенно хочет вернуться к власти
Семен Кабакаєв
Що треба знати про законопроект щодо зниження акциз на авто: три поширені міфи
сегодня, 11:00 Що треба знати про законопроект щодо зниження акциз на авто: три поширені міфи
Тетяна Острікова
"Санта-Барбара": 2 137 серий, юный Ди Каприо, сломанная кровать во время имитации секса
сегодня, 10:01 "Санта-Барбара": 2 137 серий, юный Ди Каприо, сломанная кровать во время имитации секса
Настя Сукач
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Чиновника "Укрзализныци" задержали за растрату 13 миллионов гривен
 31 августа 2016 , 13:21 1
Янукович не исключает помилования Тимошенко
 11 апреля 2013 , 18:03 11
Топ-новости: "Шахтер" победил "Динамо", результаты жеребьевки полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы
 22 апреля 2017 , 07:30
Аржанов: Еще ни разу не пожалел, что поехал в Казахстан, возвращение в Украину пока не планирую
 19 ноября 2017 , 09:13
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук