Нардеп від "Народного фронту" заявила, що за нею стежать

Вікторія Сюмар, екс-журналістка, нардеп від "Народного фронту" і голова комітету з питань свободи слова й інформаційної політики заявила, що за нею почали вести стеження.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Українській правді".

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Вона зазначила, що стеження може бути частиною замовної інформаційної кампанії, яка вдетеься проти неї. За її словами, представник Віктора Медведчука Василь Німченко подав на неї до суду з вимогою, аби вона не втручалась у розгляд справи щодо нападу на журналістів "Радіо Свобода" Михайла Ткача та Кирила Лазаревича. Коли журналісти зняли прибуття Медведчука на чартерному рейсі з Москви, охоронці політика побили представників ЗМІ. За словами Сюмар, після цього вона почала помічати, що за нею стежать.

Пізніше за мною почали їздити різні автомобілі. Коли я спробувала з’ясувати, що це за автомобілі, виявилося, що це номери з машини, яка зареєстрована в так званій "ДНР", і зняті вони з автомобіля ВАЗ, хоча за мною їздила чорна КІА. Очевидно, що хтось за мною стежив і шукав якусь сенсацію,

– розповіла Сюмар.

Депутатка запевнила, що про це авто вже повідомили у правоохоронні органи, проте зверталася не вона. Наразі Сюмар планує особисто звернутися до правоохоронців.